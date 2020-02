Igrač PSG-a, Brazilac Neymar, kritizirao je klub zbog načina na koji je vođen njegov proces rehabilitacije nakon ozljede rebra.

Brazilac vjeruje da ga je klub trebao pustiti ranije da igra, kako bi se na vrijeme fizički pripremio za utakmice Lige prvaka, javlja ESPN.

Neymar je ovo izjavio nakon sinoćnjeg poraza od Borussije Dortmund u četvrtfinalu Lige prvaka (2:1) i kritika na račun njegove igre, iako je bio strijelac jedinog pogotka za PSG.

“Nisam zamišljao ovakav povratak na terene. Nisam igrao zadnje četiri utakmice, a to je bila odluka klupskih liječnika. Morao sam to prihvatiti iako mi se nije svidjelo. Klub vodi glavnu riječ, međutim sve se odrazilo loše na mene i moje suigrače. Imao sam ozljedu, rebro je napuklo, ali to me nije moglo spriječiti da igram već protiv Lyona. Klub je ipak odgodio moj povratak”, izjavio je Neymar.