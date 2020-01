Vazduh u Bosni i Hercegovini već danima je zagađen. U Udruženju “Zrak.ekoakcija” navode da je vazduh i dalje vrlo nezdrav u Zenici, Sarajevu, Tuzli, Lukavcu, Jajcu, Prijedoru i Visokom.

Foto: Printscreen

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

Vlada Kantona Sarajevo ukinula je epizodu “Uzbuna”, no i dalje je na snazi epizoda ”Upozorenje”.

Vlada je najavila da će u ponedjeljak održati sastanak sa međunarodnim organizacijama, od kojih će tražiti finansijsku pomoć da bi provela mjere protiv zagađenja.

Neke od predviđenih mjera za socijalno ugrožene građane su besplatne zaštitne maske, a ako bude na snazi ponovo epizoda “Uzbuna” javni prevoz će biti besplatan.