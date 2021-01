Vlasti Njemačke su odlučile da do 14. februara zadrže na snazi stroge mjere zbog koronavirusa.

Njemački kancelar Angela Merkel i čelnici 16 pokrajina dogovorili su večeras da, uz postojeće, uvedu i obavezno nošenje visokokvalitetnih medicinskih zaštitnih maski u prodavnicama i u javnom prevozu. To uključuje takozvane hirurške maske, poznatije po oznakama “FFP2” i “N95”.

Prema novim pravilima, građanima će biti zabranjeno nošenje platnenih maski ili šalova kao zamjene za maske u javnom prevozu, prenose mediji.

Uz to, dokument s novim mjerama predviđa da Savezno ministarstvo rada i socijalnih pitanja donosi uredbe o radu od kuće. Poslodavci moraju da omoguće zaposlenima rad od kuće kad god je to moguće, što bi smanjilo kontakte na poslu i na putu do posla.

Od poslodavaca se traži da uspostave fleksibilno radno vrijeme za sve one koji moraju da idu na posao da bi se izbjegla gužva u javnom prevozu u ranim jutarnjim i poslijepodnevnim časovima.

Zaposlenima će biti zabranjen zajednički ručak, u pokušaju da smanje socijalne kontakte.

Prema planu, njemačke savezne oružane snage biće raspoređene kao pomoć u masovnom testiranju u staračkim domovima.

Jedna od važnijih tema sastanka bila je i odluka o otvaranju škola. Za nastavak takvog režima u školstvu naročito se zalaže kancelarka Merkel, dok su neki pokrajinski čelnici protiv, ali se u ovom trenutku čini da će njen stav prevladati.

Iako se broj zaraženih smanjuje posljednjih dana, Merkel je upozorila na nove varijante koronavirusa, koje se brže prenose.

U Njemačkoj je u posljednja 24 časa infekcija koronavirusom potvrđena kod 11.369 ljudi, dok je 989 ljudi umrlo od posljedica Kovid-19. Do sada je ukupno preminulo više od 47.000 ljudi, a zaraženo je više od dva miliona ljudi.

Njemačka se još od novembra nalazi u nekoj vrsti “lockdown-a”, koji je prvo trebalo da traje samo četiri sedmice i završi se prije božićnih praznika. U međuvremenu su zatvorene škole, prodavnice koje ne prodaju osnovne namirnice, barovi, restorani, te sadržaji za zabavu i kulturu. Na snazi je i mjera prema kojoj jedno domaćinstvo može posjetiti samo jedna osoba, koja nije iz tog domaćinstva. U okruzima gdje je više od 200 novooboljelih na 100.000 stanovnika u sedam dana nije dozvoljeno napuštanje kuće dalje od 15 kilometara.