Na jugozapadu Njemačke 26-godišnji muškarac je poluautomatskim oružjem ubio roditelje i četiri člana svoje porodice prije nego što je pozvao policiju i sačekao da ga uhapse, saopćile su vlasti u petak.

“U kući i iza nje pronađeno je šest mrtvih ljudi, tri muškarca u dobi od 36, 65 i 69 godina i tri žene u dobi od 36, 56 i 62 godine”, rekao je šef lokalne policije Reiner Moeller dodajući da su dvije ubijene osobe roditelji tog muškarca.

Dvoje drugih je povrijeđeno, od kojih je jedno u kritičnom stanju, a dvoje djece, uzrasta 12 i 14 godina, bili su u opasnosti, ali nemaju fizičkih povreda.

“Još ne znamo motiv, ali pretpostavljamo da je u pitanju porodična svađa, jer su sve osobe u rodu”, rekao je.

Policija je zatekla muškarca koji čeka nenaoružan ispred kuće, paba u kojem su živjeli i neki od članova porodice.

Incident se dogodio u 12.45 sati po lokalnom vremenu u blizini zgrade u gradu Rot am See, u saveznoj državi Baden-Wuerttemberg. Rot am See nalazi se oko 135 km jugoistočno od Frankfurta.

Muškarac, njemački državljanin koji je imao dozvolu za sportsko streljaštvo, nalazi se u pritvoru i bit će ispitan nakon dolaska njegovog advokata, rekao je šef lokalne policije Reiner Moeller, prenio je Reuters.