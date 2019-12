Izdavačka kuća Buybook danas proslavlja 23 godine postojanja i tim će povodom u svojim knjižarama u Sarajevu i Tuzli organizirati Noć knjige.

Vrata knjižare u Sarajevu bit će otvorena do ponoći, a knjižara u Tuzli radit će do 22 sata. Za kupce su pripremili popuste od 20 do 90 posto na vlastita izdanja, kao i na ostala izdanja dostupna u knjižarama i na web stranici (osim udžbenika). Tog dana narudžbe će biti moguće i online.

Iza nas je godina prepuna novih naslova, a posebno smo ponosni na sve one knjige koje su u ovoj godini dobile značajne književne nagrade. Roman “Schindlerov lift” Darka Cvijetića dobitnik je “Kočićevog pera”, u izboru je i za književnu nagradu “Fric”, a roman “Kintsugi tijela” Senke Marić dobitnik je nagrade “Meša Selimović” za najbolji roman objavljen u 2018. na govornom prostoru BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Asmir Kujović, autor zbirke “Nestorov pehar”, dobitnik je nagrade “25. novembar”, a zbirka je proglašena knjigom godine. Roman prvijenac “Uhvati zeca” mlade autorice Lane Bastašić već je preveden na devet jezika, a “Bukača” Martine Mlinarević bila je najveći hit ovogodišnjeg zagrebačkog sajma knjiga Interliber, navode iz Buybooka.

Mladi bosanskohercegovački ilustrator Emir Durmišević, kako dodaju, autor je originalne knjige “Kraljevi i kraljice Bosne” u kojoj je vješto iskombinirao svoje umjetničke sposobnosti i znanje iz historije srednjovjekovne Bosne. U Baybookovim knjižarama dostupni su i posteri, kao i bookmarkeri s motivima iz knjige. “Moji roditelji: Uvod” i “Nije ovo tvoje” dva su nova naslova istaknutog bosanskohercegovačkog književnika Aleksandra Hemona.

Posebno nam je zadovoljstvo što za Noć knjige možemo najaviti izlazak najnovijeg romana Elif Safak “10 minuta i 38 sekundi u ovom čudnom svijetu” koji je ove godine bio u najužem izboru za prestižnu književnu nagradu Booker, a u ovoj godini izdali smo i jedan od njenih prvih romana, “Vašljiva palača”. Još jedna uspješnica koja izlazi za ovogodišnju Noć knjige je “Večer u raju” književnice Lucije Berlin čije su posthumno objavljene knjige dospjele na vrh liste bestselera New York Timesa – dodaju iz Buybooka.

Među novitetima je i zbirka “Nesvrstane pjesme” Mehmeda Begića, a za najmlađe čitaoce pripremili su ilustriranu knjigu “Plastelinci“ autora Nenada Veličkovića nastalu prema ilustracijama figura od plastelina koje je, kako autor spominje, u potpuno netipičnim okolnostima rata modelovao Zlatko Sarajlija koji nije više među nama i čiji će neobični svijet od plastelina biti trajno sačuvan zahvaljujući Veličkovićevom angažmanu.

U novoj knjizi “Umiruće tijelo politike” Senadin Musabegović komparirajući elemente rata s motivima i mitovima socijalizma, a na temelju ličnog iskustva rata i velike erudicije nudi sasvim drugačiji pogled na kolektivnu traumu, njene uzroke i posljedice.

Izdvajaju i roman “Bjeguni” ovogodišnje dobitnice Nobelove nagrade za književnost za 2018, Poljakinje Olge Tokarczuk, te roman “Bog malih stvari” indijske spisateljice Arundhati Roy koji joj je prije dvadeset i dvije godine obezbijedio nagradu Booker.

Posjetiocima će biti dostupna “Sabrana djela Zuke Džumhura”, te novo izdanje knjige “Istanbul: Grad, sjećanja” Orhana Pamuka, sada kao “Istanbul na fotografijama”, obogaćeno s više od tri stotine novih fotografija. Za sve ljubitelje biografija izdvajaju biografiju sportske legende Muhammada Alija pod nazivom “Muhammad Ali: Životna priča” autora Thomasa Hausera, kao i biografiju nobelovca Ive Andrića “U požaru svjetova” autora Michaela Martensa.

U Buybookovom izdanju dostupno je i finale popularne “Napuljske tetralogije” književnog fenomena Elene Ferrante, kao i prvi i drugi dio popularnih “Priča za laku noć za djevojčice buntovnice” koji su oduševili čitalačku publiku širom svijeta, saopćeno je iz Buybooka.