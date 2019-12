Japanac Tetsuja Inoe naslijedio je od svoje bake hotel u japanskom gradu Fukuoka, te je došao do ideje da iskoristi internet kako bi došao do novih klijenata, ali i nove vrste prihoda. Sada gosti Asahi Ryokan hotela plaćaju prenoćište samo jedan dolar, ali pod uslovom da kompletan boravak u sobi bude snimljen i objavljen na internetu.

Na ovaj način, Inoe je privukao pažnju, a ljudi željni nečeg novog odmah su prihvatili igru.

Ipak postoje ograničenja u načinu rada live streaminga. Kako je Inoa rekao, snima se samo video zapis bez tona i zvuka kako bi gosti imali određenu dozu privatnosti. Takođe gosti mogu da isključe svjetlo kada završe s dnevnim aktivnostima, a kamera u kupatilu nema.

“Ovo je veoma stari riokan i nalazi se na jeftinijoj strani grada zbog toga mi je trebalo nešto novo, neka dodatna vrijednost o kojoj će svi pričati. Osim toga, mladi danas ne brinu toliko o privatnosti”, rekao je Inoe.

Do sada je četvoro gostiju prihvatilo ovu ponudu. Iako sobe od dolar ne mogu doprinijeti njegovoj zaradi, on se nada da će njegov YouTube kanal koji se zove One Dollar Hotel, a koji je do sada prešao hiljadu pretplatnika, uskoro skupiti 4.000 sati pregleda pa će na njemu moći da postavlja oglase i unovči ga.

Takođe na zidovima hotela postoje znakovi koji podsjećaju goste da se snimaju kako bi bili što interesantniji gostima.