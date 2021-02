Školski sat u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj neće biti produžen u veljači, potvrđeno je u Ministarstvu prosvjete i kulture.

Prema Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, resorno Ministarstvo uputilo je dopis u kojem se traži mišljenje epidemiologa u vezi sa vraćanjem nastave u redovne okvire, kakvi su bili prije pandemije koronavirusa.

Ako potraje stabilna epidemiloška situacija, školski časovi bi mogli biti produženi sa 20, odnosno 30 minuta, na 45 minuta u martu.

Hoće li školski čas u Republici Srpskoj biti vraćen na 45 minuta, a učenici ponovo spojeni u cjelovite razrede zavisi od procjene epidemiloga i odluke Republičkog štaba za vanredne situacije.

Resorna ministarka kaže da je sigurno da u februaru neće doći do normalizacije nastavnog procesa.

NATALIJA TRIVIĆ, ministrica prosvjete i kulture RS

„Vjerujem da su svi zaposleni isto tako učenici željni da se vrijeme boravka u školi produži i Ministasrtvo je na strani njih ali od u zavisnosti od epidemiološke situacije krizni štab će cijeniti da li če biti produžena nastava odnosno časovi.“

Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske smatra da bi do produženja školskog časa, ukoliko dođe do poboljšanja epidemiloške situacije, moglo doći u martu.

BRANISLAV ZELJKOVIĆ, ravnatelj Instituta za javno zdravstvo RS

Sa Ministarstvom prosvjete ćemo iduće sedmice sjesti i razmotriti incijativu za analizu epidemiloške situacije i zauzeti stav za eventualnu mogućnost produženja časova u samim tim povećan broj učenika u učionicama.

U Sindikatu obrazovanja smatraju da je nedopustivo da je različito trajanje časova gdje su razredi podijeljeni u dvije grupe i očekuju da se nastava što prije vrati u stari sistem funkcionisanja.

DRAGAN GNJATIĆ, predsjednik Sindikata obrazovanja, znanosti i kulture RS

„U nekim školama su podijeljeni razredi u dvije grupe i čas traje 30 minuta i kolege me upozoravaju na to da direktor odlučuje traje li 20 ili 30 minuta. Mogli su to podijeliti da traje 20 minuta, jer imamo kolege koje su u školi od 7 ujutro do 7 naveče.“

Profesorima u banjalučkim srednjim školama se nadaju produženju časova od idućeg mjeseca.

LJUBAN BAJIĆ, predsjednik Aktiva ravnatelja srednjih škola Banje Luke

„Mi smo kao škole spremni da pređemo i jedva čekamo da se situacija smiri. Nastava mora krenuti bez grupa, objeljenja moraju biti cjelovita, jer je nemoguće organizovati u grupama, a da traje 45 minuta.“

Ne sporeći da je zaštita zdravlja najvažnija, prosvjetni radnici očekuju da se nastavni proces što prije vrati u redovne okvire, jer za sticanje kvalitetnog znanja časovi u trajanju od 20 minuta nisu dovoljni.