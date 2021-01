Norveška se obavezala da će pomoći u borbi protiv globalne pandemije davanjem vakcina zemljama s niskim prihodima čim vakcine budu odobrene.

“Osiguravanje da COVID-19 vakcine dođu do ljudi u najsiromašnijim zemljama svijeta nije samo humanitarno djelovanje ili djelovanje prema moralnom imperativu. Također je u najboljem interesu svake zemlje da to učini”, rekao je norveški ministar za međunarodni razvoj Dag-Inge Ulstein za Associated Press.

“Ako virus cirkulira u jednoj zemlji, ostatak svijeta ostaje u opasnosti”, dodao je.

Ulstein nije dao vremenski okvir ili podatke o količinama vakcina, ali je rekao da će se nabavka vakcina odvijati “paralelno sa trenutnom vakcinacijom norveške populacije”.