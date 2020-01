Prošlo je više od mjesec dana otkako je specijalna jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK), primjenivši silu nad stanovništvom Vrapčića i Bjelopoljske kotline, koje je dotad deponiju Uborak držalo u blokadi, omogućila nesmetan prolazak kamiona sa smećem u krug JP Deponija.

Ovo preduzeće jesenas nije dobilo okolinsku dozvolu za dalje deponovanje, a odluka Ministarstva okoliša i turizma FBiH pravosnažnom je postala početkom decembra, što je i bio povod za novu blokadu. Ipak, ona je za razliku od juna, ovog puta trajala kraće i nije rezultirala “zatrpavanjem” ulica smećem.

Od tog dana, građani svakodnevno u znak protesta odlaze do deponije, a u većem broju okupljaju se svake nedjelje, kada simbolično organizuju koncerte i turnire u malom fudbalu. To čine kako bi skrenuli pažnju vlasti na činjenicu da se smeće odlaže na deponiju koja nema nijednu dozvolu za rad.

Odluka o deponovanju danas se temelji na preporuci Ministarstva okoliša FBiH da se smeće ukloni s ulica Mostara i ostalih općina iz kojih se deponuje na Uborak. Na bazi iste odluke i MUP HNK primjenio je silu nad stanovništvom 9. decembra prošle godine.

Vlast od tog dana do danas skoro da nije ni pokušala stvari pokrenuti s mrtve tačke. Jedini zahtjev građana i aktivista Inicijative “Jer me se tiče” u ovom trenutku je čvrsta garancija da će se početi tragati za novom lokacijom.

Od 9. decembra održana su dva sastanka u Gradskoj vijećnici. Na prvom se nisu pojavili ministri (ni kantonalni, ni federalni), a na drugom je dogovoreno da se u roku od deset dana održi sastanak na kojem bi se razgovaralo o pet konkretnih lokacija na kojim bi ubuduće eventualno mogla biti deponija. Aktivisti bez obzira na to, najavljuju novu blokadu, i to već u narednim danima.

Potvrdio je to za Anadolu Agency (AA) Nijaz Hodžić iz Inicijative.

“Blokirat ćemo deponiju, iako još nismo odredili tačan datum za to. Ovako više ne može. Vlasti na nivou Federacije BiH, Kantona i Grada jednostavno ne vode računa o ljudima koji ovdje ‘drežde’ mjesec i nešto dana, i po kiši, i po vjetru i po studeni… Odlučili smo ponovo blokirati dovoz smeća, a kako će to proći – vidjet ćemo. Hoće li ponovo intervenisati policija ili ne, danas ne znamo. Sigurno će do blokade doći u narednih osam, devet dana”, kazao je Hodžić.