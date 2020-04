Županijski stožer civilne zaštite Hercegbosanske županije (HBŽ) na današnjoj izvanrednoj sjednici donio je novu zapovijed kojom se regulira rad ugostiteljskih i uslužnih objekata, a u cilju provođenja izvanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Novom zapovjedi od danas, 7. travnja, zabranjuje se rad svakim radnim danom i u dane vikenda do daljnjeg ugostiteljskim objektima svih kategorija i uslužnim djelatnostima/obrtima u kojima se ostvaruje neposredan bliski kontakt s klijentima (osim taksi službama).

Rad je zabranjen i kladionicama, svadbenim salonima, fitnes centrima (fitnes, bodi-bilding klubovima i sličnim oblicima organiziranja) te dječjim igraonicama, stoji u priopćenju Službe za odnose s javnošću Vlade HBŽ-a.

Iz zapovjedi se izuzimaju: trgovine prehrambenih proizvoda, higijenskih proizvoda, ribarnice, mesnice, ljekarne, specijalizirane trgovine medicinskih i veterinarskih proizvoda i opreme, poljoprivredne apoteke, benzinske crpke, kiosci, pekarne, kemijske čistionice, specijalizirane trgovine za prodaju ortopedskih i drugih pomagala.

Također, izuzimaju se specijalizirane trgovine zaštitne opreme (radne odjeće, obuće i sl.), specijalizirane trgovine dječje opreme, trgovine hrane za životinje, trgovine građevinskog, elektro i vodo materijala, trgovine i servisi informatičke opreme (održavanje fiskalnih kasa i uređaja i prodaja komponenti i opreme), logistički i distributivni centri hrane, pića i higijenskih potrepština, veledrogerije, knjižare, trgovine auto dijelova, auto servisi i auto praonice, trgovine za prodaju specijalizirane opreme i alata (oprema za šumarstvo, motorne pile, alati i rezervni dijelovi), kućanski aparati i bijela tehnika i trgovina namještaja.

Njima se dozvoljava rad radnim danima od 7 do 18 sati, a u dane vikenda (subota i nedjelja) zabranjen im je rad, izuzev za ljekarne i prodavaonice kruha.

Što se tiče rada u javnim kuhinjama i prodavaonicama kruha on je dozvoljen putem šaltera bez usluživanja/posluživanja u objektima. Dostava životnih namirnica (gotovih jela) je dozvoljena 7 do 18 sati za one subjekte koji su registrirani za obavljanje te djelatnosti, uz maksimalne mjere higijene i sigurnosti koje će kontrolirati kontrolni organi.

Hoteli, moteli i hosteli također mogu pružati usluge u svom prostoru samo za svoje goste.

Dijelu benzinskih crpki u kojem je smješten prodajni objekt ograničava se rad od 7 do 18 sati, navodi se u priopćenju.

Stožer nadalje navodi da u trgovačkim centrima može biti 20 ljudi, dok u svim drugim objektima je dozvoljen ulazak jednog po jednog kupca koji istovremeno mogu biti prisutni u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu regulira broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti, uz poštivanje razmaka od najmanje 2 metra.

U objektima je potrebno osigurati označavanje i organiziranje, ispred blagajni, razmaka između kupaca od najmanje 2 metra kao i omogućavanje u zatvorenom prodajnom prostoru brz protok kupaca, brz izlazak iz objekta i mjere dezinfekcije i povišene higijene.

Nadzor nad provođenjem ove zapovijedi vršit će Županijska i općinske/gradske inspekcije i Ministarstvo unutarnjih poslova, svatko u okviru svojih nadležnosti, navodi se u priopćenju.