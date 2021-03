Premijer Federacije BiH, Fadil Novalić i Rusmir Hrvić, predsjednik uprave AS Holdinga u okviru koga su proizvodni pogoni kompanija Klas, Vispak, Sprind, AC Food, AS Logistics, AS, ZIM i Solana, razgovarali su o situaciji izazvanoj pandemijom koronavirusa, odnosno promjenama na svjetskom tržištu koje uzrokuju i povećanje cijena u Federaciji BiH što izaziva dodatno opterećenja građana.

Rusmir Hrvić je, naglasivši svjesnost teške situacije u kojoj smo se svi našli usljed pandemije koronavirasa, rekao da AS Holding, kao vodeća prehrambena kompanija, svjesna društvene odgovornosti, neće ići s povećanjem cijene hljeba.

„AS grupacija kao temelj bh. ekonomije spremna je za sve izazove i vanredne situacije kao što je ova u vezi s pandemijom koronavirusa. BH građani imat će dovoljnu i neprekidnu opskrbu osnovnih životnih namirnica domaćih proizvođača“, rekao je on.

Premijer Novalić je, izražavajući podršku menadžmentu i proizvodnim pogonima AS Holdinga, kao i zaposlenicima koji u punom kapacitetu rade kako bi osigurali da građani imaju neometano snabdijevanje, ponudio svaku pomoć koju Vlada Federacije može obezbjediti kako bi se osigurao nesmetan nastavak proizvodnje, ali i kako ne bi došlo do povećanja cijena brašna i hljeba što ovih dana izaziva dodatnu zavrinutost građana

S obzirom na rast cijena osnovnih prehrambenih proizvoda koje diktira slobodno tržište, odnosno cijene pšenice i nafte na svjetskom tržištu, premijer Novalić je izrazio spremnost da Vlada u skladu sa svojim kapacitetima i resursima intervenira i pomogne bh. proizvođačima.