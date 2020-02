Danas će biti održan i sastanak predstavnika svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o potencijalnim opasnostima od koronavirusa, najavio je federalni premijer Fadil Novalić. Sastanak bi trebao biti održan u Doboju.

Navodi, međutim, da kineski građani na Pelješcu grade most, kao i neke projekte u BiH, dok dodatnu opasnost predstavlja saznanje da se taj virus proširio i na Italiju, “s kojom imamo jaku komunikaciju“.

“Opasnost se globalizuje i to je znak da se moramo udružiti i početi rješavati. Ne samo na kantonalnom nivou, jer manja je korist ukoliko samo to rješava Zenica ili Sarajevo. Može biti da je bolje rješenje da mi, na federalnom nivou, takođe nađemo neku izolovanu kasarnu da bismo od nje napravili izolatorij – po ugledu na rješavanje migrantskih kriza, nego da svaki kanton pravi izolatorij. To je skupo i nepraktično”, smatra Novalić.