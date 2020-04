Premijer Federacije BiH Fadil Novalić potvrdio je da je danas izglasan Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.

“To je novo svjetlo u borbi protiv koronavirusa”, kazao je Novalić.

Novalić je u obraćanju javnosti najavio da će nakon nabavke 150.000 testova biti povećan broj testiranja.

“To je dovoljan broj testova, a ako bude potrebno više reagirat ćemo ponovo. Što se tiče raspodjele testova, testove šaljemo kantonalnim zavodima za javno zdravstvo u skladu s brojem stanovnika, prema popisu stanovnika iz 2013. godine”, naveo je Novalić.

Pohvalio je ponašanje građana koji slijede upute nadležnih organa, kao i zdravstveni sektor koji je najzaslužniji za činjenicu da se može konstatirati da se kontrolira pandemija. Još jednom je zamolio građane da i dalje slijede upute i budu disciplinirani.

Zahvalio je i penzionerima starijim od 65 godina koji su koristeći olakšicu podigli penzije i obavili sve što je bilo nužno.

On je istakao da će u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije penzionerima biti obezbijeđena dostava penzija na kućnu adresu.

“Moramo zajedno nastaviti kontrolirati situaciju, a penzionerima, ukoliko se širenje koronavirusa bude pogoršalo, osigurat će se da na svoju kućnu adresu dobivaju penzije”, poručio je Novalić.

Novalić je također izrazio saučešće svim porodicama preminulih od koronavirusa i poželio brz oporavak svim osobama koje su trenutno zaražene virusom Covid-19.

Čerkez: U FBiH tokom proteklog dana 24 nova slučaja koronavirusa

U Federaciji BiH je do sada testirano 3.320 osoba, od čega je 371 bio pozitivan. U toku 24 sata testirano je 290 osoba uz 24 nova slučaja, kazao je na press konferenciji pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH i član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva Goran Čerkez.

Foto: Fena

On je naglasio da vanredne mjere koje su na snazi u FBiH daju rezultate i bitno je da ih građani nastave primjenjivati.

Pozvao je sve građane koji osjećaju blaže simptome (kašalj, grlobolja, malaksalost) da se pridržavaju preporuka, da ne odlaze na posao i da ne napuštaju domove.

“Nemojte ići na posao ili u zdravstvene ustanove ukoliko imate neki od navedenih simptoma. Molim vas još jednom da se svi pridržavamo datih mjera”, poručio je Čerkez.

Zahvalio se penzionerima koji su danas pokazali dostojanstvo i ispoštovali sve mjere i preporuke prilikom podizanja penzija i kupovine osnovnih životnih namirnica i lijekova.

Također se zahvalio Vladi FBiH koja je danas obezbijedila novih 150.000 testova na koronavirus.

Načelnik Federalnog štaba civilne zaštite Fahrudin Solak kazao je da je donesena još jedna mjera koja će omogućiti građanima rad na njihovim poljoprivrednim imanjima, odnosno na proizvodnji dobara.

“Danas je donesena još jedna mjera koja se odnosi na poljoprivredne proizvođače. Omogućit će se nesmetan prolazak i rad na poljoprivrednom dobru na kojem gazduju”, kazao je Solak.

On je zahvalio građanima na njihovom odnosu prema mjeri kretanja penzionera od 08.00 do 12.00 sati, od danas do petka.

“Penzioneri su podigli mirovine, otišli su u nabavku lijekova. Nadamo se da će se i naredna četiri dana to uspješno raditi”, rekao je Solak.