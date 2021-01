Jači potres osjetio se oko 18 sati na području centralne Hrvatske.

EMSC je prvo javio da je bio magnitude 5.3 po Richteru, a naknadno su objavili da je magnituda ipak 5.0. Epicentar je, prema prvim podacima, bio oko 45 kilometara jugoistočno od Zagreba, na području Petrinje.

M5.0 #earthquake (#potres) strikes 49 km SE of Zagreb – Centar (#Croatia) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/5dyRICKXhp