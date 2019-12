Novi obrt na političkoj sceni Bosne i Hercegovine zakomplikovao je priču o formiranju vlasti. Ne samo na federalnom nivou, gdje se i dalje ništa ne zna, nego i na državnom.

Taman kad je bilo naznaka da bi Savjet ministara napokon mogao biti formiran do kraja godine, tlo su uzdrmali SDA, SBB i DF, koji su odlučili da zajedno mijenjaju većinu na nivou Kantona Sarajevo, što će se neminovno odraziti i na nivo Federacije BiH.

Nije sigurno da će uspjeti da ispoštuju rok koji su sami sebi dali, 23. decembar, kada je najavljen kraj procesa izbora državnih ministara, smatraju analitičari. Jučerašnji dogovor DF-a, SBB-a i SDA koja će, po svemu sudeći, ući u vlast na nivou Kantona Sarajevo, mogao bi partnere na državnom nivou ponovo da zavadi.

ADNAN HUSKIĆ, politički analitičar

Jedino što znamo da ispod svega toga, a to je najbolje pokazao jučerašnji dogovor je da se ispod svega toga krije ko će šta dobiti, ko će raspolagati javnim novcem, na koji način. Dakle, ništa drugo, ni o čemu drugom se ovdje ne radi, nego, naprosto, o jednoj vrlo brutalnoj borbi za vlast po svaku cijenu.

Borba se vodi i za ministarsku fotelju, i to onu u koju će sjesti ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH. To mjesto pripalo je DNS-u, koji je prvobitno predložio Draška Aćimovića kao nestranačku ličnost. Uprkos željama lidera te stranke, nastala je pobuna unutar DNS-a, pa je isplivao još jedan kandidat – Mlađen Božović, Crnogorac iz njihovih redova. To je još jedan od izuzetaka u parlamentarnoj praksi, a DNSovci će do ponedjeljka morati da presude.

ZORAN TEGELTIJA, predsjedavajući Savjeta ministara BiH

Čini mi se takođe da je DNS dostavio svoj prijedlog za kandidata za ministra iz reda ostalih. Ali taj kandidat nije dostavio svoje podatke, tako da ti podaci nisu poslati na provjeru. I ti će podaci biti poslati na provjeru zajedno sa imenima bošnjačkih kandidata.

I posljednji razgovori rukovodstva SDA i HDZ-a BiH pokazali su da se vizije ove dvije stranke drastično razlikuju. Dok je lider SDA za to da prvo treba formirati Savjet ministara, a uporedo s njim i vlast na federalnom nivou, Dragan Čović i dalje forsira priču o izmjenama Izbornog zakona kao preduslovu za bilo kakve dalje razgovore o federalnoj Vladi. Saradnja SDA, SBB-a, DF-a na svim nivoima priču je samo dodatno zakomplikovala.

JELKA MILIĆEVIĆ, ministar finansija Federacije BiH

Niko od nas nikakvih ni razgovora, ni uputa nije imao. Nikakvih prijedloga nije bilo na niskim razinama. Mi i dalje svi radimo u punom mandatu jer taj mandat nama traje dok ne dođu nove kolege ili kolegice.

Dok se imena budućih federalnih ministara ne znaju, imena kandidata za ministre na državnom nivou su poznata. SDA podatke o svojim kandidatima još nije dostavila CIK-u, a to bi trebala da učini u ponedjeljak. I državna agencija za istrage i zaštitu jutros je krenula u provjere kandidata za ministre i zamjenike iz reda srpskog i hrvatskog naroda.

U toku provjera 11 kandidata za SM BiH

U Agenciji za istrage i zaštitu BiH (SIPA) u toku je provjera 11 kandidata iz reda srpskog i hrvatskog naroda za ministre i njihove zamjenike u Savjetu ministara.

Portparol SIPA-e Luka Miladinović je rekao da su navedena lica prethodno prošla provjeru u Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

“Primili smo 11 prijava i veoma smo aktivni po tom pitanju. Provjere vršimo na terenu, a rok za njihov završetak je 30 dana”, istakao je Miladinović.

On nije mogao da potvrdi da li su nakon jučerašnjeg sastanka predstavnika SBB-a, SDA, DF-a pristigle prijave za ostale kandidate za ministarske pozicije.

Centralna izborna komisija BiH utvrdila je 12. decembra da predloženi kandidati za ministre i zamjenike u novom Savjetu ministara ispunjavaju sve potrebne uslove za imenovanje propisane Izbornim zakonom BiH.

Postupajući po zahtjevu predsjedavajućeg Savjeta ministara Zorana Tegeltije, CIK je utvrdio da propisane uslove za ministre ispunjavaju kandidati Vojin Mitrović, Staša Košarac, Vjekoslav Bevanda, Ankica Gudeljević i Josip Grubeša, kao i predloženi kandidati za zamjenika ministra Siniša Ilić, Mirko Okolić, Mijo Krešić, Ljiljana Lovrić i Josip Brkić.

Treće ministarsko mjesto za kadar iz Republike Srpske, iz reda “ostalih”, dobio je DNS za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. Predsjedništvo te partije je izabralo Draška Aćimovića, koji se izjašnjava kao Italijan, ali je sada u igri i Mlađan Božović, kojeg je Tegeltiji predložio potpredsjednik DNS-a Nenad Nešić. Tegeltija je juče potvrdio da je naložio da se u CIK-u i SIPA-i izvrši provjera i za tog kandidata.