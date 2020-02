Zakonom o bezbjednosti u saobraćaju, koji je u Crnoj Gori danas stupio na snagu, policijski službenici će imati pravo da uhapse vozača u alkoholisanom stanju.

Pomoćnik načelnika Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević kazao je da su novim zakonom popunjene praznine koje su predstavljale problem na terenu.

“Propisani su uslovi kada će policijski službenici uhapsiti vozača koji upravlja vozilom pod dejstvom alkohola. Biće uhapšen vozač koji u roku od 15 minuta, dva ili više puta pređe raskrsnicu koja je regulisana svjetlosnim saobraćajnim znakom, odnosno koji pređe na crveno svijetlo”, rekao je Janjušević.

On je kazao da su novim zakonom povećani iznosi novčanih kazni i istakao da bi to trebalo da doprinese smanjenju broja nezgoda, poginulih i povrijeđenih. Janjušević je rekao i da su za najteže saobraćajne prekršaje predviđene kazne zatvora od 15 do 60 dana. On je pojasnio da je na osnovu analiza Uprave policije postojao veliki broj povratnika u prekršajima jer, kako tvrdi, važeće kazne nisu mogle uticati dovoljno da se prekršaji ne ponavljaju.

“Biće uhapšen vozač koji koristi ili posjeduje uređaje koji se mogu ugrađivati samo na vozilima pod pratnjom ili sa pravom prvenstva prolaza. Propisano je hapšenje i za one vozače koji prekorače brzinu za 50 kilometara na sat u naselju, odnosno 70 van naselja. Oni će odmah biti privedeni sudiji za prekršaje, koji će nakon saslušanja odlučiti koju će kaznu izreći“, rekao je Janjušević.

On je kazao i da policija više neće oduzimati vozačku dozvolu na licu mjesta za počinjeni prekršaj jer se, kako tvrdi, ta mjera nije pokazala kao efikasna. Umjesto toga, nesavjesnim vozačima će biti zabranjeno upravljanje motornim vozilom.

„To će biti upisano u evidencije vozača, tako da će policijski službenici kontrolom učesnika u saobraćaju biti obavezeni da provjeravaju kroz evidinciju da li vozači upravljaju vozilom dok im je izrečena zaštitna mjera, odnosno mjera privremenog ograničenja prava upravljanja motornim vozilom“, rekao je Janjušević.