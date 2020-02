Jedna od glavnih tema na redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske i danas su skupštinski zaključci o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji su usvojeni kasno sinoć.

Potpredsjednik Narodne skupštine Milan Petković rekao je da bi zaključak kojim se od srpskih predstavnika u institucijama BiH traži da predlože Zakon o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih u Ustavni sud BiH trebao biti realizovan što prije, a najdalje za 60 dana, do kada im je dat rok da enitetski parlament informišu o realizaciji provedenog. Jedan od zaključaka koji je izazvao brojne reakcije je i obaveza da Vlada RS nastavi razgovore sa Vladom Federacijom o definisanju granične linije između dva entiteta.

MILAN PETKOVIĆ, potpredsjednik NSRS

Za šefa poslaničke grupe „Zajedno za BiH“ uvtrđivanje međuentitetske linije razgraničenja nema veze sa stvarnim problemima, već sa ambicijom vlasti da Republici Srpskoj definišu sve elemente države.

EDIN RAMIĆ, Poslanička grupa „Zajedno za BIH“

“Taj proces je sličan Zakonu o katastru koji je donijela RS prije par godina, gdje se pokušalo kroz katastarske biljege riješiti međuentitetska linija razgraničenja i Ustavni sud je to oborio, tako da je to već presuđena stvar”.

Već danas je prekinuto zajedništvo vladajućih i opozicionih srpskih stranaka, koje je, čini se, trajalo samo prilikom glasanja o zaključcima i Informaciji o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda. Krilaticu kojom je srpski član predsjedništva započeo izlaganje na posebnoj sjednici Nebojša Vukanović nazvao je novim spinom koji će Milorad Dodik koristiti do predstojećih lokalnih izbora kako bi se skrenula pažnja sa suštinskih životnih pitanja.

NEBOJŠA VUKANOVIĆ, poslanika SDS-a u NSRS

“To je jedno vrlo opasno pitanje kojim se poigrava tek tako Milorad Dodik. Dakle njemu je stalo do referenduma i samostalnosti RS kao do lanjskog snijega. To smo vidjeli 10-ak puta do sada. Juče sam mu to i rekao. Tako je najavljivao referendum o ukidanju ovlaštenja Suda i Tužilaštva pa znamo kako je to završilo, da je ta odluka vrlo brzo povučena”.