Konaković i Vujović su kazali da ja nisam dovoljno talantovan prvi put kada sam pokušavao stupiti u košarkaške vode, kazao je za BHRT Jusuf Nurkić reprezentativac Bosne i Hercegovine u košarci i zvijezda Portland Trail Blazersa. U emisiji Konačno petak sa Majom također je otkrio kako prošlogodišnja povreda nije prva, te da mu se još jednom desio lom noge kada su mu doktori kazali da neće moći nastaviti karijeru.

Gostujući u emisiji “Konačno petak sa Majom” Nurkić je prizano kako su svi počeci bili teški, te kako su mu tada vodeći ljudi tuzlanske Slobode i Bosne kazali da nije dovoljno talentovan.

U tuzlanskoj Slobodi su mi kazali da nisam dovoljno talentovan, Žarko Vujović je rekao da se posvetim školi i knjigama i to bi bilo bolje. On je tada vodio taj klub. Onda sam pokašao u Sarajevu, tadašnji predsjednik kluba Bosna je bio Dino Konaković, i on je na neki način rekao da imaju bolji od mene i da nisam za to.

Nurkićeva priča o počecima u svijetu košarke pomjera se za period kada završava 8. razred Tada prvi put odlazi u Laško u Sloveniju.

Tamo sam uspio prevariti te neke ljude, potpisati ugovore i ostati tri godine. Slovencima smo možda tada prodali bolju priču o talentu, nego ovdje u Bosni. Ovi ljudi koji tada nisu vidjeli talent u BiH jednostavno nemaju osjećaja. Ako si na takvim pozicijama valjda bi trebao biti kompetentan, završiti nešto, imati neka iskustva u tome.

Istakao je ustvari kako ne zna šta bi se desilo da je ostao u BiH.

Ja sam ustvari zahvalan na tim odbijanjima jer ko zna šta bi bilo da sam ostao ovdje, uz sve te probleme koje prate naše klubove. Mi nemamo jedan stabilan klub u BiH kao Bosna Asa što je bila prije. To je problem zašto djeca nisu u sportu i nemjau lidere, nemaju se ugledati na koga.

Nurkić: Nedostaju mi narod i praznici

Nurkić je posebno govorio o tome kako mu je žao zbog toga što sada ne može igrati za reprezentaciju BiH.

Mislim da je to dogovor FIBA-e i NBA da se jednostavno igrači ne forsiraju za svaku utakmicu iako je svaka utakmica za nas bitna.

Također je malo spomenuo i nostalgiju za BiH

Poslije svake sezone dođem ovdje, to je jednom ili dva puta godišnje. Nedostaju mi narod i praznici ovdje, nedostaje način na koji se praznici obiljeđavaju, u Bosni se nigdje ne žuri.

Kazao je da mu je dan i ovdje popunjen treningom i sportskim obavezama, kao i druženjima sa familijom i prijateljima.

Karijera u regiji: “Nikada nisam sanjao o NBA”

Ja ustvari nikada nisam sanjao o NBA ligi, kazao je Nurkić.

Bavio sam se košakom od 14. godine i nisam znao šta može biti od svega toga. Kad gledate jednostavno u nekom ste selu manjem, manji svijet i razmišljate o danu za danom, obavezama na farmi, igranju sa djecom.

Želju prema NBA ligi dobio je onoga momenta kada je došao u Cedevitu.

To je bila druga godina kada je tamo bilo dosta skauta iz NBA. Kada ozbiljni ljudi počinju gledati utakmice, dolaze. To je bio veliki plus kada sam saznao da takvi ljudi dolaze.

Jedan od mojih najljepših perioda je bilo igranje u klubu u Zadru, istakao je Nurkić

Stvarno Zadar ima specijalno mjesto u mome srcu. Ljudi su me prihvatili onakvog kakav jesam. Iako sam bio veoma mlad shvatili su da zaslužujem priliku. Došao sam, dali su mi priliku i nisu požalili. Nakon toga sam otišao u Cedivitu. i potom na NBA draft.

Period u Laškom je bio mnogo teži nego u Zadru i Cedeviti

Jednostavno u Laškom sam učio uopšte o košarci, rekao je on.

Bilo je momanata kada sam se pitao ” da li meni ovo treba”, zašto treniram četiri puta dnevno. Promjena jezika, kulture i naroda. Nisam bio spreman, ali sam dobro odradio te tri godine u Sloveniji.

Poziv u “Zelenu” NBA sobu

Sjećam se poziva u “zelenu sobu” i svi znamo ako vas pozovu u tu sobu da ste draftovani u NBA.

To je već neki adrenalin, da će vas neko pozvati na teren da se predstavite. To je momanat koji je važan boi za mene, moju porodicu, svih ljudi oko mene. Promjena je bila neminovna.

Mislim da moja porodica i familija ni dan danas ne znaju šta se desilo, rekao je Nurkić

To je za nas bilo nepojmljivo u to doba. Nikad nisam bio u New Yorku, a prva moja noć je tamo bila upravo u tom gradu. Nije bilo realno. U tom gradu sam bio samo preko igrica. Sve prebrzo. I onda dođe ta noć drafta kada sve traje vječno. Svaki klub ima pet minuta da draftuje igrača kojeg želi. To je bilo mojih najdužih pet minuta. U toj smo sobi ostali do tri ujutro.

Od početka moga života u NBA sve je bilo usklađeno.

Sve se znalo šta trebam raditi i nije bilo više “fali mi kuća ili sve to. Najteže je bilo kada sam imao prvu povredu u Denveru. Igrao sam na pola sezeno, dobio sam priliku. Dva mjeseca prije kraja sam osjećao bolove u koljenu. razgovarao sam sa ljudima u klubu, doktorima. Mislio sam da doktori tamo znaju šta treba uraditi, ali ustvari bilo je ako možeš igrati onda je OK. Na kraju me je koštalo šest mjeseci pauze. Tada sam imao 21 godinu.

Otkud naziv Bosnian Beast- Bosanska zvijer?

Kada sam tek došao u NBA običaj je bio da svi novi moraju dobiti neki nadimak, kazao je Nurkić.

Mediji su tada počeli predlagati Bosnian Bear, Bosnian Beast, i ovaj odabir je ustvari bio najbolji i za promociju BiH. Ja nastojim sebe predstaviti u najboljem svjetlu, pa naravno onda i našu državu tako da moram opravdati nadimak Beast.

Za slijedeću pjesmu koju Merlina na utakmici konsultovaću se sa njegovom suprugom

Govorio je i o mnogim pjesmama naših muzičara koje su puštane prije početka utakmica u NBA Ligi.

Kad sam stigao u NBA za mene je bilo novo da možete izabrati sebi pjesmu svakih nekoliko utakmica i pitao sam da li mogu pustiti nešto na Bosanskom, onda sam puštao naše pjesme, poput Dine Merlina.

Pjesma Dine Merlina Nek padaju ćuskije bila je na jednoj od utakmica.

Neki dan sam bio sa Dinom Merlinom i objasnio mu kako sam došao na ideju za ovu pjesmu i rekao mi je da ću imati problema sa njegovom suprugom. Ona ne voli tu pjesmu. Ja sam se izvinio i rekao da ću imati konsultacije prvo sa Amelom da mi odobri pjesmu.

Povreda prošle godine nije prva, 2011.-te mu je rečeno mu je da neće nikada igrati

Bh. košarkaš Jusuf Nurkić doživio je stravičnu povredu noge u martu 2019. godine u duelu Portland Trail Blazersa i Brooklyn Netsa.

Ja sam i prije utakmice se osjećao odlično, igrao sam najbolju utakmicu, bio sam u najboljem ritmu. Utakmicu jednostavno nismo mogli završiti. Nisam se prepao toliko. Znao sam da je moja sezona tada završena. Znao sam da sam slomio nogu ali sam znao i da to nije kraj jer sam se sjetio Slovenije. Mnogi ne znaju da sam 2011, slomio kost na nozi, čak ista noga. I tada sam čuo da je doktor kazao da neću igrati, nisam odustao, i vratio sam se nakon šest mjeseci.

Nurkić o Musi: Mora biti spreman kad dobije priliku

Govoreći o predstojećoj sezoni u NBA ligi kazao je da je potpuno spreman, i mentalno i fizički. Istakao je kako se dobro slaže sa svojim kolegama u NBA. Također je istakao kako svi koji dodju na Zapad moraju se pokazati duplo više nego tamošnji igrači.

Moramo biti jednostvano bolji od drugih da dobijemo priliku u SAD-u. Prvu godinu nisam baš znao dobro Engleski, razumio sam ali jednostavno strah od govora. Brže se priča ali sam se navikao, prihvatili su me.

Vremena se mijenjaju i dobijamo mnogo ranije bolje ponude, kao i Džanan Musa., kazao je Nurkić