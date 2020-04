U Bosni i Hercegovini vještaci sudske medicine nemaju usaglašen stav o izvođenju obdukcije preminulih uslijed posljedica izazvanih koronavirusom. U Federaciji neće, jer nemaju uslove, a u Republici Srpskoj tvrde da mogu utvrđivati uzrok smrti zaraženih. Dok se vlast i medicinari ubjeđuju o stepenu opasnosti, porodice čekaju.

Prva žrtva koronavirusa u Sarajevu, Advija Kanlić preminula je u sanitetskom vozilu 24. marta. Njena djeca mole nadležne da im skrate agoniju, odnosno utvrde uzrok smrti i eventualni propust ljekara iz domova zdravlja Hrasnica i Ilidža, kako bi konačno sahranili majku.

“Ne znam koliko ćemo mi kao porodica imati strpljenja, imati te psihičke i duhovne snage da izdržimo sve to. Nadam se i opet apleujem na ove sve naše i političare i ljude sa pozicija koje mogu i imaju uticaja da sve ovo što mi kao porodica proživljavamo, da ih zamolim, nikad nikoga nisam molio, ali njih molim da ubrzaju i donesu zakon i kažu da se ne rade obdukcije ili da kažu da li će i kada raditi”, kaže Nezir Kanlić, sin preminule.

Ljekari odbijaju uraditi obdukciju, jer tvrde nemaju uslove, salu sa negativnim pritiskom i specijalizovane stolove koji bi prikupljali otpad umjesto da on otiče u gradsku kanalizaciju. A nadležni tvrde da im to i ne treba i da virus umire zajedno sa pacijentom, iako na predmetima živi i do 9 dana.

“Mi smo dali preporuke SZO. Tu ne postoje neke posebne mjere. Odnosno, osim što je potrebno da imamo, kao što je postupanje i sa svakim pacijentom zaraženim na Kovid – FFP2 maske, moramo imati vizir – štitnik za lice, rukavice za obdukciju, dvostruke po mogućnosti, jednodijelno odijelo i jednodijelni ogrtač”, ističe pomoćnik federalnog ministra za javno zdravlje Goran Čerkez.

“Ja bih molio vlasti da se dogovore, koja je to, osim same sale, koja je to nama i lična zaštitna oprema potrebna, jer jedni govore potrebna vam je samo obična oprema, drugi kažu treba im FFP maska, treći FFP3 maska. FFP maska ima veličinu pore od 120 mm, pa prema tome virus prolazi kroz tu masku. Dakle mora biti mimnimalno FFP 3 maska, i opet da naglasimo, mi takve maske nemamo. Ni jednu”, kaže predsjednik Udruženja sudskih medicinara BiH Nermin Sarajlić.

Bez obzira na konačnu odluku o tome hoće li se obavljati obdukcije preminulih od koronavirusa, tužilaštva neće odustati od pokrenutih istraga.

“Tužilaštvo KS nastavlja rad na predmetima prikupljanjem drugih dokaza i medicinske dokumentacije kako bi se utvrdilo da li ima elemenata krivičnog djela. I nakon što razmotrimo sve, odlučićemo o daljim koracima u ovim predmetima”, ističe glasnogovornica Tužilaštva KS Azra Bavčić.

Vještaci sudske medicine u Federaciji su se izjasnili. Njihove kolege iz RS tvrde da će raditi obdukcije žrtava koronavirusa, iako do sada nisu uradili ni jednu. Krizni štabovi izdali su jasne upute da tijela zaraženih moraju biti sahranjena u roku od 24 sata od smrti, i to u posebnoj vreći i limenom sanduku. To se očito ne odnosi na tijelo Advije Kanlić.