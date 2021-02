Obilne poplave, nakon višednevnih kiša, danas su pogodile jugozapad Francuske i još nekoliko regija, među kojima je i istočni Pariz.

Najteže poplave zabilježene su u Sentu, 115 km sjeverno od Bordoa, gdje je rijeka Šarente dostigla skoro rekordni nivo od 6,20 metara. Vode su na visokim nivoima u nekim ulicama i duboke su do koljena u većim dijelovima grada.

Stotine ljudi evakuirano je dok je voda počela da prodire u podrume i dovela je do prekida snabdijevanja strujom. Lokalne vlasti postavile su grede na blokove od šljake kako bi stanovnici mogli prelaziti od poplavljenih kuća do suhog tla.

“Znali smo da je ovo poplavna zona, ali nismo da je područje gdje voda može porasti do ove tačke, u suprotnom nikada ne bismo uzimali ovaj stan”, izjavio je mještanin Senta, koji je morao napustiti stan u kome je živio manje od godine.

Zapovjednik vatrogasne brigade Paskal Leprins kazao je da su njegovi vatrogasci evakuirali oko 400 ljudi u Sentu i procijenio je da je do 800 ljudi samoinicijativno napustilo svoje domove.

Jugoistočno od Bordoa, gdje je rijeka Garon prošle sedmice poplavila velike površine između Marmandea i La Reolea, nabujale vode počele su se povlačiti, ali se ne očekuje da nivoi rijeke Šarente počnu opadati prije srijede.

“Sada smo na nivou vrhunca. Očekujemo da nivoi voda počinju malo više rasti u narednim danima i da se povuku sredinom sedmice”, izjavila je glasnogovornica Šarente.

U gradu Kognacu, središtu proizvodnje brendija na rijeci Šarente, također je poplavljeno nekoliko ulica.

Meteorološka služba Frans Meteo proglasila je pripravnost od poplava u sedam departmana u ponedjeljak, među kojima Šarente-Maritime, dvije regije duž rijeke Loare, regije Some i Oise u sjevernoj Francuskoj i regiji Sent et Mar istočno od Pariza.

U Parizu su lučki vezovi na rijeci Seni danima nedostupni nakon što se rijeka izlila iz korita, ali su nivoi vode od 4,35 metra zabilježeni u ponedjeljak ujutro znatno ispod nedavnih vrhunaca od 5,88 metara zabilježenih u januaru 2018. i od 6,10 metara u junu 2016., prenosi Rojters.