U BiH će danas biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini predjela, dok je na planinama moguć i snijeg.

Ujutru i prije podne biće slabe kiše u većini predjela, umjerene na jugu i dijelom na sjeveru, dok će na planinama padati susnježica i snijeg.

Tokom dana biće prolazno suvo na zapadu i sjeveru, u ostalim predjelima sa mjestimičnim padavinama, dok se na jugu očekuju obilnije padavine.

Poslije podne i prema večeri nova zona kišnih oblaka sa zapada i jugozapada usloviće padavine u tim predjelima do centralnog pojasa, a do jutra i u cijeloj zemlji, kada će na planinama biti susnježice i snijega, a na jugu grmljavine i pljuskova.

Duvaće slab do umjeren vjetar, južnog i jugozapadnog smjera, dok se u jutarnjim časovima i tokom prijepodneva očekuju jaki udari juga.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od nula do šest, na jugu od četiri do devet, a najviša dnevna od devet do 16 stepeni Celzijusovih.