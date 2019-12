U Hercegovini, zapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne u jutarnjim satima očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom. U ostatku dana u većem dijelu Bosne uslijedit će postepeno razvedravanje i prestanak padavina.

U Hercegovini će biti pretežno oblačno sa slabom kišom povremeno.

Vjetar umjeren, južnog i jugozapadnog smjera. U večernjim satima očekuju se jaki udari juga na zapadu i sjeverozapadu Bosne.

Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 18 stepeni.

U Sarajevu će prijepodne biti pretežno oblačno, a poslijepodne umjereno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima ponegdje na području Kantona Sarajevo, moguća je slaba kiša.

Jutarnja temperatura zraka oko 6, a dnevna oko 12 stepeni.