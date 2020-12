Umjereno do pretežno oblačno vrijeme očekuje se u nedjelju 6. decembra. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne.

U večernjim satima jače naoblačenje sa zapada praćeno kišom. Na istoku i sjeveroistoku Bosne se ne očekuju padavine. Intenzivnije padavine na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne povremeno jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu od 10 do 15, a dnevna od 9 do 14, na jugu do 16 stepeni.

U ponedjeljak, 7. decembra bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša se očekuje u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. U ostataku dana povremena kiša u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 13, a dnevna od 8 do 12, na jugu do 15 stepeni.

Također, umjereno do pretežno oblačno vrijeme bit će i u srijedu. Tokom dana povremena i slaba kiša se očekuje u Hercegovini. U večerenjim satima kiša u većem dijelu naše zemlje. Bez padavina na istoku, sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu od 7 do 10, a dnevna od 8 do 13, na jugu do 15 stepeni.

U srijedu, 9. decembra oblačno vrijeme s kišom. Na planinama sa snijegom. Obilnije padavina u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Poslije podne ili u večernjim satima u većem dijelu Bosne se očekuje prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 7 do 13, na jugu do 16 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.