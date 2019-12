U Bosni i Hercegovini danas će biti oblačno vrijeme sa kišom. Više padavina očekuje se u poslijepodnevnim satima i navečer. Krajem dana u Krajini će kiša preći u susnježicu i snijeg, a u ostatku Bosne u večenjim satima.

Očekivana visina snježnog pokrivača od 1 do 5, na planinama od 10 do 15 cm.

Puhat će slab do umjeren vjetar, jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima, vjetar će postepeno promijeniti smijer na sjeverni.

Jutarnja temperatura zraka od 0 do 5, u Hercegovini i Krajini do 8 stepeni. Dnevna temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 13 stepeni.

U Sarajevu će biti oblačno vrijeme s kišom. Više padavine u drugom dijelu dana i u noći. U večernjim satima se očekuje prelazak kiše u susnježicu i snijeg.

Jutarnja temperatura zraka oko 3, a dnevna oko 6 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.