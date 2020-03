U Bosni i Hercegovini danas će biti oblačno s kišom, a u višim područjima (iznad 1.000 m) sa susnježicom i snijegom. Ponegdje na jugu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima u većini područja se očekuje prestanak padavina.

Intenzivnije padavine u dijelovima sjeverne i sjeverozapadne Bosne. Vjetar u Bosni slab do umjeren promjenljivog smjera, a u Hercegovini slaba bura. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu od 5 do 9, a najviša dnevna od 5 do 11, na jugu od 10 do 15 stepeni.

U Sarajevu će biti oblačno s kišom. Tokom dana, padavine će oslabiti. Jutarnja temperatura iznosiće oko 2, a najviša dnevna oko 7 stepeni.