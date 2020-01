U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima padaće slaba kiša. Padavine se tokom dana očekuju ponegdje na jugu, te u centralnim i sjeveroistočnim dijelovima naše zemlje.

Na planinama, susnježica ili snijeg.

Vjetar umjeren, na momente i pojačan, zapadnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu od 4 do 7, a najviša dnevna od 4 do 10, na jugu od 9 do 13 stepeni.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u jutarnjim satima.

Jutarnja temperatura zraka oko 0, a najviša dnevna oko 8 stepeni.

Uz slabije padavine i povremeno tmurno vrijeme, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto jače tegobe, pretežno u vidu lošijeg raspoloženja, nervoze i dekoncentracije.

Opšta slika će se postepeno poboljšavati, s porastom temperatura zraka, a negativni uticaj vremenskih prilika će, u cijeloj zemlji, oslabiti u drugom dijelu dana, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.