U Bosni i Hercegovini danas će biti oblačno vrijeme sa padavinama, na jugu sa kišom, a u ostalim predjelima mjestimično sa susnježicom ili snijegom.

Ujutro će biti oblačno, na sjeveru i istoku ponegdje sa prolaznom susnježicom.

Tokom većeg dijela dana biće oblačno i suvo u većini predjela, na krajnjem jugu sa kišom, a uveče od centralnih krajeva ka istoku sa susnježicom ili slabim snijegom.

U noći na nedjelju očekuje se povećanje padavina, pa će snijega biti i u sjevernim predjelima.

Jutarnja temperatura vazduha od minus četiri do jedan, na planinama od minus šest stepeni. Najviša dnevna temperatura od minus jedan do četiri, na jugu do pet stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.