U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne, slaba kiša u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Poslijepodne i krajem dana, padavine i u ostalim djelovima. Na planinama sa susnježica i snijeg.

Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5, na jugu zemlje do 9, a najviša dnevna temperatura između 6 i 12, na jugu do 15 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne i krajem dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 2, a najviša dnevna oko 6 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Slično kao i prvog dana vikenda, biometeorološke prilike će biti nepovoljne, uz nešto ljepšu sliku na sjeveru zemlje.

Usljed nestabilnog vremena i južine, kod osjetljivih osoba moguće su jače tegobe poput reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, nervoze, malaksalosti, nesanice.

Hronični bolesnici i meteoropate trebali bi se suzdržati od jačih aktivnosti, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.