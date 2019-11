Vlada Republike Srpske opredijeljena je da u idućoj godini obezbijedi bolji životni standard i povećanje plata za sve radnike u Srpskoj, izjavila je ministar finansija Zora Vidović.

Obrazlažući u Narodnoj skupštini Republike Srpske set izmjena zakona o platama radnicima u upravi, prosvjeti, kulturi, visokom obrazovanju, MUP-u i pravosuđu, Vidovićeva je rekla da se ovim izmjenama predviđa da plate zaposlenima u javnom sektoru ili onima koji ih primaju iz budžeta Srpske u 2020. godini budu povećane od pet do 20 odsto.

“Razlog za donošenje ovih zakona jeste uvećanje platnih koeficijenata i povećanje plata za zaposlene u ovim oblastima, tako da platni koeficijenti do pet budu uvećani za 20 odsto, od 5,50 do 10,90 za 10 odsto, od 11,15 do 19,05 za sedam odsto, te od 19,25 do 26,23 za pet odsto”, precizirala je Vidovićeva.