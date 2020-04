U jeku priče o oboljelim od koronavirusa, znatno mala pažnja usmjerena je na izliječene slučajeve. Veoma je značajna brojka da se od početka pandemije koronavirusa u svijetu oporavilo oko 240 hiljada ljudi. Liječenje traje dugo, i za one koji imaju najlakše simptome, od 7 do 14 dana. Uz testiranja na početku i kraju zaraze, doseže i do 8 sedmica. U našoj zemlji oporavljenih je 28.

Neki od njih su javno govorili o svojoj borbi sa zarazom, o strahovima i načinima liječenja. Riječ je o osobama zaraženim u klasterima Konjic i Banjaluka. Njihova poruka građanima je da budu odgovorni, da ne paniče i da se pridržavaju mjera i uputa nadležnih ustanova.

Milan Bužanin iz Konjica jedan je od prvih zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini. Bio je u samoizolaciji u porodičnoj kući i nakon dvije sedmice blagih simptoma izborio se sa zarazom.

“Ja sam slušao savjete doktora, da uzimam vitamine, da pijem tekućinu…imao sam samo jednom malu temperaturu tako da nisam paracetamol ni uzimao… i nakon 15 dana ponovo su poslali ekipu da nas testira i nije bilo korone”, ističe Bužanin.

Interes javnosti izazvao je i slučaj pjevača Berina Buturovića, koji je također zaražen u Konjicu, najvećem klasteru u Federaciji. I Berin se oporavio, što je javno objavio na društvenim mrežama.

“Simptomi koje sam imao bili su najsličniji gripi. Srećom, bolest nije ostavila značajne posljedice, ali sam se uvjerio da se osobe koje su u rizičnoj grupi, puno teže bore sa simptomima”, poručio je Buturović.

Jedan od prvih slučajeva zaraze COVIDOM-19 u Republici Srpskoj, također se oporavio. Riječ je ocu i njegovoj kćerki iz Čelinca među prvozaraženim u banjalukčkom klasteru koji je, kako kaže, osjetio veliko olakšanje kada je nulti klaster ugašen. 10 dana proveo je u bolnici, a zatim još dvije sedmice u kućnoj izolaciji.

Stručnjaci napominju da lijeka za Covid-19 nema, ali postoje mjere kojima se pacijentima, po potrebi, ublažavaju simptomi.

“Liječenja nema. Mi liječimo simptome, isto kako rade i u svijetu, dakle lijekovi, antimalarici, antibiotici…”, kaže Jurica Arapović, specijalista infektologije.

I u svijetu se pribjegava sličnim mjerama. Pacijenti se dijele na lakše, srednje teške i teške slučajeve. Lakši se samoizoliraju u svojim domovima, a u slučaju težih simptoma smještaju se u bolnice.

“Prvih nekoliko dana sam teško disala i imala bol u plućima. Sada se osjećam bolje. Doktori su mi davali određene terapije zavisno od mog stanja i simptoma. U dobrim sam rukama, porodica me obilazi, donose hranu, naravno zaštićeni i na distanci. Drago mi je što ću, kada ozdravim i ja moći nekome biti od pomoći”, ističe Karoline Preisler, pacijentica u Njemačkoj.

Važno je napomenuti da za koronavirus ne postoji lijek ni terapija. Pacijenti koji su do sada izliječeni, izliječeni su zahvaljujući imunom sistemu. S toga je važno jačati imuni sistem, ali prije svega pridržavati se mjera izolacije i svesti mogućnost zaraze na najmanju moguću mjeru.