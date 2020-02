Od posljedica sezonske gripe u Bosni i Hercegovini posljednjih mjeseci umrlo je 11 osoba.

Zdravstveni radnici navode da su na području BiH zabilježene hiljade slučajeva sa simptomima sličnim gripi. Poručuju da je vakcinacija jedina i najbolja preventivna mjera.

Maja Kojović, stručna saradnica za odnose s javnošću Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, podsjetila je za Anadolu Agency (AA) da se epidemiološki nadzor nad sezonskom gripom u FBiH vrši od oktobra do maja.

H1N1 nije svinjska gripa

U tom periodu, sedmično Zavodu stižu podaci sa terena.

Foto: Samır Jordamovıć – Anadolu Agency

“Prema dosadašnjim podacima, gripa je i dalje umjerenog intenziteta s porastom aktivnosti u protekle tri sedmice. U referalnom laboratoriju za gripu KCUS-a do sada su testirana ukupno 294 uzorka, od kojih je 117 pozitivno na virus gripe i to dominantno virus gripe tip A, podtip A (H1N1) pdm09”, kazala je Kojović.

Zapravo, radi se o virusu za koji se pogrešno veže termin “svinjska gripa”, a ustvari se radi o virusu sezonske gripe, koji je na ovom području u stalnoj cirkulaciji.

“Na području Federacije BiH imamo 16.093 slučaja sa simptomima sličnim gripi. Nažalost, od posljedica izazvanih gripom imamo registrovane smrtne slučajeve u Federaciji BiH. Od početka sezone registrovano je devet smrtnih slučajeva – četiri na području Kantona Sarajevo, tri na području Zeničko-dobojskog i dva u Tuzlanskom kantonu”, pojasnila je Kojović.

Vakcina je najbolja mjera prevencije ovog virusa.

“Uvijek preporučujemo vakcinaciju kao jedini pravi vid zaštite protiv gripe. Sezonska gripa svake godine ima epidemijski potencijal. Već od druge sedmice januara, kada se registruje povećan broj oboljelih, mi već tada govorimo o prelasku epidemijskog praga i govorimo o epidemiji. Svake godine imamo smrtnih slučajeva. Prošle godine smo imali 24 smrtna slučaja prouzrokovana gripom. Najviše obolijevaju djeca školske dobi, zbog kolektiva”, kazala je Kojović.

Preminuli stariji pacijenti

Ukoliko se oboli od gripe, treba je preležati i piti puno tekućine.

“U šеstој nеdјеlji 2020. gоdinе, dоmоvi zdrаvljа Rеpublikе Srpskе su priјаvili 7.114 аkutnih rеspirаtоrnih infеkciја (АRI), dоk је оbоljеnjа sličnih gripu rеgistrоvаnо 1.473. U bоlnicаmа u Rеpublici Srpskој u оvој sеdmici priјаvljеno је 37 оbоljеlih оd tеškе аkutnе rеspirаtоrnе infеkciје (SARI) i tо 17 u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе, dеvеt u Bоlnici Dоbој, tri slučаја u Bоlnici Priјеdоr, čеtiri slučаја u Bоlnici Biјеljinа i pо dvа slučаја u bоlnicаmа Zvоrnik i Istоčnо Sаrајеvо”, navedeno je iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (RS).

Оd pоčеtkа sеzоnе ukupnо је priјаvljеnо 73.719 АRI, 12.434 ILI, i 284 SARI.

Istakli su da su u prоtеklој šеstој nеdјеlji, priјаvljеnа dvа smrtnа ishоdа SARI u Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе, а kојi su bili pоzitivni nа virus influеncе А.

Rаdi sе о оsоbаmа stаriје živоtnе dоbi s višеstrukim tеškim kоmоrbiditеtimа.

Foto: Samır Jordamovıć – Anadolu Agency

Aida Pošković-Bajraktarević, specijalista epidemiologije u Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, pojasnila je da se sada nalazimo u sedmoj sedmici sezone gripe. Kako je kazala, u Kantonu Sarajevo (KS), do sada su prijavljena 673 slučaja bolesti sličnih gripi.

“Broj zaraženih uglavnom ne odudara od prethodnih godina. Ono što je karakteristično za sezonsku gripu jeste da sezona nastanka gripe varira. Može da bude u oktobru, kasnije, ali je vrhunac decembar-februar”, izjavila je Pošković-Bajraktarević za AA.

Ugroženi hronični bolesnici

Što se tiče preventivnih mjera, zdravstvene ustanove već na početku jeseni apeluju na građane da se vakcinišu protiv gripe.

“Vakcinacija je jedina i najbolja preventivna mjera. Ona daje solidan imunitet. To je najbolja mjera, a ostale opće su održavanje lične higijene, prvenstveno higijene ruku, pranje toplom vodom i sapunom. Prilikom kašljanja i kihanja koristiti papirnate maramice, a njih onda na adekvatan način otkloniti. Izbjegavati skupove gdje boravi veliki broj ljudi, adekvatno se hraniti, unositi dovoljne količine vitamina C i dovoljno se hidrirati”, naglasila je Pošković-Bajraktarević.

Foto: Samır Jordamovıć – Anadolu Agency

Kako je kazala, kada je u pitanju vakcinacija, količina vakcina koja je zaprimljena u oktobru već se po domovima zdravlja potrošila u prvoj sedmici.

“Očigledno da ljudi poštuju naše preporuke, ako ništa, barem se vakcinišu. Još uvijek imamo vakcina tako da nije kasno da se vakcinišu osobe koje to već nisu uradile. To mogu uraditi u Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Uvijek su preporuke starijim osobama, trudnicama, djeci starijoj od šest mjeseci, osobama koje imaju oslabljen imuni sistem, a naravno i ostalim osobama koje žele da se zaštite od sezonske gripe”, pojasnila je Pošković-Bajraktarević.

Smatra da je sezonska gripa najviše opasna za osobe koje imaju neka hronična oboljenja, a to su upravo te starije osobe, djeca ili osobe sa oslabljenim imunim sistemom. To onda dovodi do komplikacija poput upale pluća, mozga ili upale srednjeg uha kod djece.