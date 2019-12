Putevi prema najudaljenijim selima opštine Srebrenica, Luka i Krušev Do, koji su jučer zbog velikih sniježnih padavina bili blokirani, danas su pročišćeni i stanje je normalizirano, potvrđeno je iz Civilne zaštite ove opštine.

Putevi su jučer bili neprohodni, a da situacija bude teža jedna žena u Krušev Dolu je hitno morala u bolnicu. Sve se dobro završilo, jer je put pročišćen, a služba Civilne zaštite evakuisala je bolesnicu do Doma zdravlja Srebrenica.

Predsjednik MZ Luka Hamo Zulanović kazao je da je danas situacija normalizirana, a i snijeg je prestao padati.

“MZ Luka je bila blokirana nakon što je snijeg padao skoro 48 sati. Našem pozivu odmah su se odazvali radnici koji su zaduženi za čišćenje puta, kao i služba Civilne zaštite Opštine Srebrenica. Put u selu Luka je prohodan i dio puta u Krušev Dolu. Najbitnije da smo uspjeli transportovati ženu do Doma zdravlja”, istakao je Zulanović.

Prema podacima Civilne zaštite opština Srebrenica, visina sniježnog pokrivača u gradu je 15 cm do 20, a u brdsko–planinskim dijelovima od 60 do 70 cm.

“Na području naše lokalne zajednice nemamo ugroženog stanovništva, te nema potrebe za hitnim intervencijama kako bi se dostavili lijekovi, hrana ili da bi se bolesna osoba transportovala do najbliže zdrastvene ustanove. Tokom noći izvršena je evakuacija jedne osobe iz naselja Krušev Do, a evakusiana je Amira Alić i prevezena u Dom zdravlja Srebrenica. Nakon ukazane prve medicinske pomoći, imenovana je puštena na kućno liječenje. Ukoliko se ukaže potreba blagovremeno ćemo reagovati te u skladu s mogućnostima doći do svih kojima je pomoć nephodna”, navode iz Civilne zaštite opštine Srebrenica.

Prema informacijama iz Elektrodistribucije Srebrenica, jedan od dalekovoda na području ove opštine nije u funkciji, a riječ je dalekovodu u naselju Gornji Potočari. Ekipa Elektrodistribucije je na terenu, te se očekuje da će kvar biti saniran tokom dana.

Snabdijevanje pitkom vodom na području Srebrenice je uredno.