Zbog pojave pandemije koronavirusa, u Bosni i Hercegovini su odgođeni upisi u prve razrede osnovnih škola. Uprkos različitim mišljenjima i pristupima 13 ministarstva obrazovanja na koji način izvršiti upise, izvjesno je da se psihofizička testiranja djece i sistematski pregledi odgađaju do smirivanja epidemiološke situacije.

Klasičnih upisa djece u prve razrede osnovnih škola, koji bi se trebali održati u aprilu, neće biti. Upisani su samo prvačići u Tuzlanskom kantonu, ali je i tamo zbog epidemiološke situacije odgođena pripremna nastava do daljnjeg. Upisi prvačića odgođeni su do daljnjeg u 7 kantona u Federaciji BiH. Odluku resornih ministarstava podržava Grad Mostar i sindikati.

Elektronske ili telefonske prijave djece za upis u prvi razred primjenjuju se u Republici Srpskoj, potvrdili su iz entitetskog ministarstva prosvjete. Na to su se odlučili u sarajevskom i Unsko-sanskom kantonu.

Bez obzira na to što će se dio djece za upis u prve razrede osnovnih škola prijaviti idućeg mjeseca, psihofizička testiranja i sistematske preglede na području Bosne i Hercegovine biće moguće održati tek po smirivanju epidemiološke situacije. Očekuje se da bi se to moglo dogoditi do ljeta, te da neće biti odgođen početak nove školske godine na jesen.