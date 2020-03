Čini se da se organizatori Ljetnih olimpijskih igara u Tokiju sve više udaljavaju od ideje da se najveći sportski događaj održi u proljeće 2021. godine.

Naime, Yoshiro Mori, predsjednik Organizacionog odbora sugerisao je da neće biti velikih promjena u odnosu na planove za 2020. godinu.

“Igre su predviđene za ljeto, tako da bismo trebali razmišljati o vremenu između juna i septembra“, rekao je Mori, javlja japanska novinska agencija Kyodo.

Thomas Bach, predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, nakon što je u utorak u Lozani objavljeno odgađanje igara u Tokiju zbog globalne pandemije novog koronavirusa, ostavio je otvorenu mogućnost održavanja na proljeće 2021. godine.

Odgođene igre trebale su da budu otvorene 24. jula, a zatvorene 9. augusta. Mori je kazao da bi neke odluke mogle biti donesene već naredne sedmice, kada je planirano da se sastane rukovodstvo Organizacionog odbora igara.

Naglasio je da će konačna odluka biti donesena u dogovoru lokalnih organizatora i MOK-a, te stotina sponzora, sportskih saveza i TV kuća.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11. marta je zbog širenja koronavirusa proglasila “globalnu pandemiju“. Također, WHO je uz Evropu novim epicentrom pandemije koronavirusa, koji se prvi put pojavio krajem prošle godine u kineskom gradu Wuhanu, proglasio i Sjedinjene Američke Države. Od COVID-19 u svijetu je umrlo više od 30.800 ljudi, a potvrđeno je preko 665.000 slučajeva zaraze koronavirusom u više od 175 zemalja, govore podaci američkog Univerziteta Johns Hopkins. Do sada se oporavilo više od 140.000 ljudi.