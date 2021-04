Naš glavni problem trenutno je taj što nam je ograničeno radno vrijeme, a kulminacija svega toga je policijski sat od 21:00 gdje je nama apsolutno uskraćen rad u drugoj smjeni, rekao je za BHRT Edin Omerović, predsjednik Grupacije ugostitelja Kantonalne privredne komore Tuzla.

Ugostitelji na području Tuzlanskog kantona nedavno su protestovali protiv mjera Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK kojima je ograničeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata u ovom kantonu. Prošlogodišnje zatvaranje, skraćeno vrijeme rada, ali i mnogi raniji problemi doveli su do osnivanja Grupacije ugostitelja pri Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla.

“Prošle godine smo bili zatvoreni dva i po mjeseca, ove godine to nije ništa bolje s obzirom na to da su nas u više navrata i zatvarali i skraćivali nam radno vrijeme. Njima je u cilju nas nas ovako ‘čopkaju’ pomalo ali to već ima neke nesagledive posljedice i rješenje se trenutno ne vidi”, navodi Omerović, gostujući u emisiji Jutro za sve BHT1.