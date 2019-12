Završeno je potpisivanje peticije “Imam pravo da znam”, kojom opozicija u Republici Srpskoj traži objavljivanje Programa reformi BiH prije slanja dokumenta u Brisel, a koji je usvojilo Predsjedništvo BiH. Sadržaj dokumenta javnosti je nepoznat.

Pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama, i nevladin sektor u BiH najavio je pravnu borbu, ali su građani uglavnom nezainteresovani.

Program reformi BiH javnosti je ostao nepoznat u skladu sa zakonom, zbog mogućeg ugrožavanja realizacije Odluke državnog Predsjedništva, donesene na vanrednoj sjednici.

Ovakvo zvanično obrazloženje ocijenjeno je potpuno nezakonitim u Transparency international. Najavljen je nastavak pravne borbe.

Program reformi podrazumijeva saradnju, ali ne i članstvo u NATOu, odgovorila je predsjednica RS.

ŽELjKA CVIJANOVIĆ, predsjednica RS

Ne podrazumijeva nikakve posebne i drugačije aktivnosti u odnosu na stvari koje su do sada rađene. Kada radite na reformi Oružanih snaga, to znači da jačate bezbjednosne kapacitete, učestvujete u mirovnm misijama i čitav niz aktivnosti koje je do sada BiH preduzimala.