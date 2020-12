Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još nije donijela odluku u vezi s rezultatima lokalnih izbora u Doboju. Čeka na završetak postupka o povredama izbornih procesa i eventualno utvrđivanje odgovornosti izborne administracije – na osnovu prigovora pojedinih političkih partija i posmatrača.

Sindikat uprave Republike Srpske upozorava kako je nedopustivo da se eventualno ponavljanje izbora finansira iz gradskog budžeta, jer bi to značilo smanjenje plata radnicima. Iz PDP-a traže ponavljanje izbora i utvrđivanje krivične odgovornosti – zbog izbornih neregularnosti u ovom gradu.

Radnici u Doboju ne smiju da plate cijenu političkih igara u ovom gradu, ističe predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske. U slučaju ponovaljanja izbora u Doboju, iz gradskog budžeta bi trebalo biti obezbijeđeno dodatnih 600 hiljada maraka, što bi moglo da znači umanjenje plata budžetskim korisnicima za 20 odsto. Sindikat traži da CIK obezbijedi novac za nove izbore, ukoliko poništi rezultate.

BOŽO MARIĆ, predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske

Zbog neregularnosti tokom izbornog procesa u Doboju, PDP zajedno s opozicionim strankama, traži ponavljanje izbora u ovom gradu. Aktuelni gradonačelnik Boris Jerinić bez komentara.

SLOBODAN VASILJEVIĆ, Gradski odbor PDP-a Doboj

BRANISLAV BORENOVIĆ, predsjednik PDP-a

Sindikat zaposlenih u gradskoj upravi najavio je proteste i blokadu magistralnog puta, ukoliko dođe do smanjenja plata. Građani su podijeljenog mišljenja o proteklim izborima u Doboju.

„Mene što se tiče, sutra neka se ponove izbori, ali je to problem za administraciju, što su to enormno veliki troškovi.“

„Trebali su to ovi iz CIK-a dosta davno da urade. Blokirate ovu vlast, kakvi god da su to rezultati.”

„Bilo je neregularnosti, nema gdje nije bilo neregularnosti.“