Opozicija u Republici Srpskoj traži da Narodna skupština raspravlja o Programu reformi, koji je prije šest dana usvojilo Predsjedništvo BiH i u pripremi je njegovo slanje u sjedište NATO-a. SDS takođe traži od

predsjednice RS Željke Cvijanović da sazove posebnu sjednicu entitetskog parlamenta о istој temi. U vladajućem SNSD-u, međutim, smatraju da opozicija nema glavni preduslov za raspravu: radni materijal.

Dok je Program reformi BiH nedostupan nemamo o čemu da raspravljamo, kaže drugi čovjek Kluba poslanika vladajućeg SNSD-a. Srđan Mazalica ističe da će SNSD predložiti raspravu u Narodnoj skupštini kada dokumnet bude dostupan, iako vjeruje stranačkom šefu i članu Predsjedništva.

SRĐAN MAZALICA, narodni poslanik SNSD-а

“Srpski član Predsjedništva Milorad Dodik nas je uvjerio da taj dokument ne znači kršenje rezolucije o vojnoj neutralnosti i on nas je uvjerio da taj dokument nije ANP i da on ne aktivira ništa.

Iz opozicionih redova upozoravaju da skupštinsku raspravu traže upravo zato što nije poznat sadržaj Programa reformi. Raspravljali smo o Deklaraciji SDA, a protive se raspravi o Programu reformi za članstvo u NATO-u, upozoravaju iz SDS-a, nazivajući to ponižavanjem parlamenta.

NEDJELjKO GLAMOČAK, narodni poslanik SDS-a

JELENA TRIVIĆ, narodna poslanica PDP-a RS

Narodna skupština RS je u rukama SNSD-a i ako su u ovoj partiji odlučili da ne bude posebne sjednice, neće je ni biti, kaže politikolog Velizar Antić.

VELIZAR ANTIĆ, politolog

“S druge strane, SNSD opravdava odluke svog šefa Milorada Dodika jer jednostavno on je tu lider, glavni koji se pita. Oni jednostavno i nemaju ni drugog izbora nego da klimnu glavom i da opravdaju to iako niko od njih, možda su oni i dobili dokument, ali javnost nije dobila ovaj jako bitan dokument i to jeste problem što o sudbini RS, BiH odlučuju samo dva tri čovjeka”.