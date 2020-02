Početkom 2020. godine Opština Prozor-Rama je donijela odluku da se obezbijedi besplatan javni prevoz za sve stanovnike ove opštine i time postala prva opština u Bosni i Hercegovini ali i regionu koja je na ovaj način odlučila izaći u susret svojim stanovnicima.

Nakon što je prevoz prvobitno obezbjeđen za učenike osnovnih, a potom i srednjih škola, nametnula se potreba i za prevoz svih građana na području opštine Prozor -Rama koja je u velikoj mjeri razuđena. Do ideje je došlo još prije nekoliko godina ali uslovi za to su se stekli tek sada i to organizovanjem opštinskog preduzeća ”Javni prijevoz”. Testna faza je u toku.

Nakon što je prevoz prvobitno obezbjeđen za učenike osnovnih, a potom i srednjih škola, nametnula se potreba i za prevoz svih građana na području opštine Prozor -Rama koja je u velikoj mjeri razuđena. Do ideje je došlo još prije nekoliko godina ali uslovi za to su se stekli tek sada i to

organizovanjem opštinskog preduzeća ”Javni prijevoz”. Testna faza je u toku.

“Još je to sve u nekom stvaranju, pokretanju jer smo dobili rok od općinskog vijeća do 30. juna. Koliko ja znam, ranije nikad bio javni prijevoz građana tako da je to za sve nas pomalo novina, pa se uhodavamo svi skupa”, kazao je pomoćnik načelnika Opštine Prozor-Rama Josip Juričić.

Ovim projektom će, kako kažu u opštini, smanjiti gužve i zagađivanje vazduha. Isto tako, stanovništvo iz ruralnih područja će imati mogućnost prevoza do grada. Građani u većini podržavaju ovu odluku lokalnih vlasti.

Za ”Javni prevoz” ova prva faza je podrzumjevala stupiti u kontakt sa predstavnicima svih mjesnih zajednica. S probnim vožnjama se počelo 13. januara tako što su autobuskim linijama uvezali rubne dijelove opštine. U planu je nabavka dodatnih vozila kako bi pokrili što šire područje, a što će biti od koristi za sve koji nemaju automobile.

Opština Prozor-Rama već godinama u potpunosti finansira prevoz učenika za osnovne škole, iako je to zakonska obaveza županije. Za prevoz učenika osnovnih i srednjih škola se izdvaja oko 800 000 maraka.