Osam igrača engleskog nogometnog premierligaša West Hama ima lakše simptome covid-19, bolesti izazvane koronavirusom, obznanila je klupska dopredsjednica Karren Brady u novinskoj kolumni.

Brady je napisala da se svih osam nogometaša i članovi njihovih obitelji osjećaju dobro.

Dopredsjednica West Hama spomenula je i mogući rasplet oko nastavka natjecanja u Premier ligi.

“Kad su svi klubovi o tome posljednji put raspravljali, složili smo se da nastavimo natjecanje što je prije moguće. Ako će to biti potrebno za dovršetak lige, igrat će se i u srpnju. To je plan. To je ono što želimo napraviti”.