Predstavnik OSCE-a za slobodu medija Harlem Desir i šefica Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Kathleen Kavalec ukazali su na rizik od potencijalnih kršenja temeljnih sloboda nakon što je bh. entitet Republika Srpska usvojila uredbu kojom se mogu ograničiti mediji i novinari da slobodno izvještavaju o pandemiji Covida-19.

Desir i Kavalec su 10. aprila poslali pismo predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović nakon usvajanje uredbe kojom je zabranjeno širenje panike i nereda tokom vanrednog stanja. Uredbom, koja je objavljena u Službenom listu RS-a 6. aprila, zabranjuje se medijima i javnosti da šire lažne vijesti koje podstiču paniku pod prijetnjom novčane kazne.

“Uzeli smo u obzir izjave predsjednice Cvijanović, koje su uslijedile nakon našeg pisma, a u kojima ona sugeriše da možda nema potrebe da se implementiraju takve odredbe i slična ograničenja. U potpunosti razumijemo potrebu da se uhvati u koštac sa širenjem ‘lažnih vijesti’ koje bi mogle predstavljati rizik za javno zdravstvo ili koje bi mogli podsticati paniku i nered tokom zdravstvene krize”, kazali su Desir i Kavalec, saopćeno je iz OSCE-a.

Međutim, oni naglašavaju da je važno osigurati “slobodan protok informacija i da mediji mogu raditi oslobođeni od bilo kakvog pritiska kako bi osigurali osnovne infromacije za javnost, uključujući ključne mjere zaštite zdravlja šire populacije.

U svom pismu, Desir i Kavalec također su istakli da takva uredba može dovesti do cenzure i samocenzure, kao i do proizvoljnih i nesrazmjernih kazni. To bi, rekli su, moglo narušiti slobodu medija i temeljno ljudsko pravo na slobodu izražavanja.

Nadalje, posebno su izrazili zabrinutost što uredba ne daje konkretne pojedinosti o tome kako će se ta kaznena djela utvrditi ili na kojoj se vrsti sudske prakse zasnivaju.

Pozvali su vlasti da povuku uredbu, ponovivši spremnost da pomognu državnim i entitetskim vlastima i pruže stručnu analizu o bilo kojem pitanju slobode medija.