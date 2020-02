Misija OSCE-a i Koalicija nevladinih organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom, organizovale su danas u Tuzli okrugli sto posvećen problemima pripadnika ove populacije. Kao i mnogo puta do sada, konstatovano je da vlasti u Bosni i Hercegovini, na svim nivoima, vrlo malo rade da poprave njihov položaj.

Od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći Anes Mehić je ostao paraplegičar. Kako je invalidnost nastala nakon punoljetstva, Anes je ostao bez prava na porodičnu penziju i morao je nekoliko godina raditi. Sada prima invlidsku minimalnu penziju koja mu, kako kaže, omogućava tek da održi golu egzistenciju.

ANES MEHIĆ, Udruženje paraplegičara, Lukavac

“Penzija vrijedi, ali to je najminimalnija penzija, uz pomoć za na tuđu njegu i brigu, koja je takođe minimalna, ona pomogne u nekim stvarima, higijenskom materijalu, ali nije dovoljna da možete imati novaca da preživite jedan mjesec. Sve se to krpi, i penzija i tuđa njega i briga – sve je to nedostojno za jedan normalan život osobe s invaliditetom.”