Osobe sa invaliditetom i osobe sa poteškoćama u razvoju su najosjetljivija kategorija stanovništva. I bez vanrednih okolnosti njihove aktivnosti su ograničene, i često vezane za pomoć drugih. Istraživali smo kako se oni nose sa mjerama zabrane u vrijeme pandemije, te imaju li pomoć i podršku?

Kao i svi stanovnici i osobe sa invaliditetom imaju drugačiji način života u vrijeme posebnih okolnosti, zabrana i preporuka zbog pandemije. Udruženja su i dalje aktivna i održavaju kontakte sa članovima, a po potrebi organiziraju i pomoć, bilo psihološku bilo fizičku.

FIKRET ZUKO, Udruženje slijepih osoba KS

Najveći problem imaju osobe koje žive same, ali i u tom slučaju Udruženja su u kontaktu sa Crvenim krstom, čiji su djelatnici na raspolaganju za pomoć svima. Zuko ističe da kontaktiraju isključivo Crveni krst, jer ne smiju dozvoliti da dođe do eventualnih zloupotreba u slučaju angažovanja drugih, nepoznatih osoba ili timova volontera.

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom kaže da su države dužne u vrijeme vanrednih okolnosti brinuti o ovim osobama. Ono što se radi u KS je na zadovoljavajućem nivou. Ja sam u kontaktu i sa Udruženjima na nivou FBiH, kao i RS i koliko vidim nema nekih većih problema.

BINASA GORALIJA, Udruženje “MyRight BiH”

Sve one mjere koje se upućuju svim građanima trebaju biti pristupačne i osobama sa invaliditetom. nekad se to zaboravi, pa su vijesti bez znakovnog jezika…također he važno ne zaboraviti one kojima trebaju lijekovi i ne smijemo dozvoliti da dođe do nepristupačnosti tih lijekova.