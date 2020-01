U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine otvorena je izložba “Sarajevski likovni salon” u organizaciji Udruženja likovnih umjetnika Kantona Sarajevo. Realizuje se već osmi put s ciljem da pruži relevantan uvid u aktuelno stvaralaštvo i umjetničku produkciju bosanskohercegovačkih umjetnika i umjetnica.

Ovogodišnja izložba, kao i prethodnih godina, zbir je individualnih likovnih poetika, a obuhvata radove već renomiranih bosanskohercegovačkih umjetnika, ali i radove najmlađe generacije likovnih stvaralaca čiji potencijal Udruženje svake godine prepoznaje i podržava.

Kako ističu, Sarajevski salon je kulturno-obrazovna akcija i svojevrstan apel umjetničke zajednice u Bosni i Hercegovini, čiji je cilj reafirmacija visokih kulturnih i umjetničkih standarda i vrijednosti.

Iz tehničkih razloga ove godine iz galerije “Collegium artisticum” Salon je premješten u Umjetničku galeriju BiH. Organizatori ističu da je riječ o najboljem Salonu do sada, a u to se možete uvjeriti do 30 januara, do kada je izložba postavljena u Umjetničkoj galeriji BiH.