Stimulativne otpremnine u rasponu od 22 hiljade do 50 hiljada maraka u “Elektroprivredi Republike Srpske” trebalo bi da dobije 600 radnika, od čega 290 u “Elektrokrajini” Banjaluka. U SDS-u navode da je britanska konsultantska kuća radila analizu koja je pokazala da je 1.600 zaposlenih višak, ali da rukovodstvo ćuti o tome.

Od 2005. godine do danas zaposleno je 2.500 stranačkih, nestručnih kadrova, zbog čega se samo na platama mogla uštediti milijarda maraka za investicije, kaže poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Davor Šešić. On tvrdi da je smanjenje broja zaposlenih ustvari priprema za prodaju”Elektroprivrede”.

„Budžet za otpremnine za 600 radnika je 27 miliona maraka, a za 1.600 radnika 72 miliona. Glavno pitanje je ko će to da plati. To će se nadomjestiti kroz poskupljenje električne energije koja i sada previsoka. Niko iz vlasti na čelu sa premijerom ne pominje odgovornost ljudi koji su doveli do ovakvog stanja, krivične prijave za nesavjesno poslovanje, rekao je Šešić.