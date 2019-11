Ovo je priča za sve ljubitelje sportova na ledu. U Sarajevu je organizovana škola klizanja.

Klizačko koturaljski klub Olimp i klub sportova na ledu UNITY organizuju školu klizanja za sve uzraste, koja se održava od oktobra 2019. do kraja sezone leda u narednoj godini.

Treninzi se održavaju na klizalištu HK Vukovi pored sarajevske Zetre u dva termina, i to četvrtkom od 18.30 do 19.30, te nedjeljom od 14.15 do 15.15 časova.

„Pozivamo sve zainteresovane koji žele naučiti klizati i trenirati umjetničko klizanje da se prijave i uče od najboljih. Jedan ciklus škole klizanja traje mjesec dana i čini ukupno osam termina. Iskusni sertifikovani instruktori rade po programu ‘Learn to skate’ uz igru i zabavu na ledu, a obezbijedili smo i određeni broj klizaljki. Broj mjesta je ograničen“, kažu organizatori škole klizanja.

Za djecu do sedam godina koja žele trenirati umjetničko klizanje upis mogu izvršiti nakon što završe jedan ciklus škole klizanja na ledu.