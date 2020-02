SNSD je izgubio svog predsjedavajućeg kupreškog Opštinskog vijeća. Da stvar bude čudnija, Mlađena Pavlicu s te dužnosti je smijenila većina vijećnika koju čine oni iz HDZ-a BiH, dakle stranke koja je svugdje u koaliciji sa SNSD-om, samo izgleda ne i na Kupresu.

Mlađen Pavlica nije više predsjedavajući kupreškog Opštinskog vijeća. Smijenjen je, jer je, kako ističu predstavnici HDZ-a BiH , uporno odbijao prihvatiti nedavno izmijenjenu odluku Vijeća prema kojoj bi on tu dužnost trebao ubuduće obavljati volonterski, a ne profesionalno, onako kako je to bilo određeno ranijom odlukom.

Ipak, Mlađen nema ništa protiv vlastite smjene. To je, kaže, pravo većine u Opštinskom vijeću. No, ono što u ovom slučaju on smatra potpuno nelegalnim, jeste odluka prema kojoj će funkciju predsjedavajućeg ubuduće obavljati raniji potpredsjednik Vijeća, koji je hrvatske nacionalnosti jednako kao i v.d. opštinskog načelnika, a ne neko iz druga dva konstitutivna naroda, kako je to i opštinskim statutom propisano.

Interesantno, HDZ BiH i SNSD su u cijeloj BiH koalicioni partneri, samo očito ne i na Kupresu. Čini se da je jedini krivac za to Mlađen Pavlica, koji je od početka mandata, umjesto s HDZ-om BiH, šurovao sa HDZ-om 1990. i koji sada zbog toga plaća cijenu.