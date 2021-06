Dva američka avioprijevoznika, United Airlines i Delta Air Lines, ovog tjedna pokreću svoje sezonske linije iz New Yorka za Dubrovnik, javlja Croatian Aviation.

Prvi let United Airlinesa poletjet će u četvrtak 01. srpnja,u 19 sati i 20 minuta po lokalnom vremenu iz Zračne luke Newark, New Jersey, te će u Dubrovnik sletjeti sljedećeg dana u 10 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu. Prvi let, kao i sve ostale u ovoj ljetnoj sezoni, United će obaviti zrakoplovom tipa B767-300.

Prvi povratni let iz Dubrovnika za Zračnu luku Newark United Airlines će obaviti dan kasnije, 03. srpnja. Polijetanje je zakazano u subotu u 11 sati i 20 minuta.

Delta Air Lines će prvi let prema Dubrovniku obaviti dan kasnije. Naime, zrakoplov tipa B767-300 ovog avioprijevoznika poletjet će iz New Yorka (Zračna luka John F. Kennedy) u petak 02. srpnja u 20 sati po lokalnom vremenu, dok je slijetanje u Dubrovnik zakazano u 11 sati i 15 minuta sljedećeg dana.

Delta Air Lines će istog dana obaviti povratni let prema New Yorku, pa će dva američka širokotrupna zrakoplova u isto vrijeme biti u Zračnoj luci Dubrovnik već na samom početku operacija. Polijetanje iz Dubrovnika za JFK planirano je u subotu u 13 sati i 30 minuta.