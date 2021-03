Ukoliko Evropska unija želi da osigura mir, stabilnost i prosperitet država Zapadnog Balkana onda je neophodno da što prije pokrene proces integracija koje su u zastoju, izjavio je za BHRT predsjednik Slovenije Borut Pahor.

Pahor je istakao kako smatra da se proces integracije Zapadnog Balkana odlaže.

Prema njegovim riječima, Slovenija je naklonjena ulasku BiH, ali i ostalih država Zapadnog Balkana u EU, ali to nije jedini razlog zbog kojeg bi Unija trebala intenzivirati proces integracije.

“Ukoliko EU hoće osigurati mir, sigurnost i prosperitet Zapadnog Balkana, naroda Zapadnog Balkana i naroda i država članica EU, onda mi se čini da smo sada u nekom vremenu kada je potrebna odluka geopolitičke prirode. Ako želimo rješenje nakupljenih problema, u i među državama Zapadnog Balkana potrebno je uključenje svih država Zapadnog Balkana, i to ne kada ti problemi budu riješeni, jer neće biti, nego samo kada postanu članice mogu biti riješeni. To je poruka koju Slovenija daje EU kada razgovaramo o proširenju”, naglasio je Pahor.

Pahor je za BHRT govorio i o pandemiji koronavirusa, odnosno nabavci vakcina protiv Kovid-19.

Kako je rekao, smatra da je bio ispravan potez da 27 članica EU zajedno nabavljaju vakcine protiv Kovida-19.

Dodao je da će Slovenija ostati odana vrijednostima EU, ali da ga brine šta će se desiti ukoliko dođe do daljnjeg odlaganja dogovora sa dobavljačima.

“Zabrinut sam ukoliko dođe do daljneg odlaganja dogovora, koje ima EU sa dobavljačima vakcina. To bi značilo da odgađamo povratak normalnom životu u Sloveniji. No, unatoč tome je slovenačka vlada odlučila da pokloni gotovo 5 hiljada vakcina BiH. To je znak solidarnosti, prijateljstva i naklonjenosti. I nama nedostaje, ali mi je drago da smo mogli pomoći. Ponosan sam”, istakao je Pahor.