Međunarodna organizacija za rad (ILO) upozorila je danas da je virus korona doveo do masovnog pada prihoda radnika širom svijeta i do rasta nejednakosti između bogatijih zemalja koje su obezbijedile gotov novac za svoje privrede i siromašnijih država koje to nisu mogle da učine.

U izvještaju o posljedicama pandemije na radni svijet, agencija UN-a navela je procjenu da je globalni prihod radnika bio manji za 3,5 biliona dolara u prvih devet mjeseci ove godine, što je gotovo pad od 11 posto u odnosu na prošlu godinu, mada se tu ne računa podrška prihodima koje su obezbijedile neke administracije.

Pandemijom su posebno pogođene siromašnije i zemlje na američkom kontinentu.

ILO ističe da su paketi fiskalne pomoći koncentrisani u bogatijim zemljama, a da države u razvoju imaju “ograničen kapacitet finansiranja sličnih mjera”.

Prema navodima u izvještaju, zemljama u razvoju biće potrebno gotovo bilion dolara pomoći samo da održe jaz od prije pandemije sa bogatijim zemljama.

Generalni direktor ILO Gaj Rajder nazvao je pokazatelje takve razlike u fiskalnom stimulansu “veoma zabrinjavajućim” i “suprotnim od boljeg svijeta koji želimo da ponovo izgradimo”, nakon okončanja pandemije.